96歲Uncle Ray榮休 最後一晚電台開咪 憑歌與聽眾道別 (17:05)

Uncle Ray縱橫香港廣播界逾70年,由1970年開始主持香港電台最長壽的音樂節目《All The Way with Ray》。(大會提供)

許冠傑和太太親臨港台直播室探班,送上寫了「Always in our Hearts」字句的陶瓷心意掛飾予Uncle Ray。(大會提供 / 明報製圖)

96歲「樂壇教父」Uncle Ray(Ray CORDEIRO,郭利民)縱橫香港廣播界逾70年,昨晚(5月14日)最後一次主持港台節目《All The Way with Ray》,與聽眾在大氣電波中道別後,正式放下耳機,告別電台主持工作,榮休並開展新生活。

節目最後一小時,身處多倫多的杜麗莎致電回港向Uncle Ray送上祝賀,更即席唱出一曲《Fly Me to the Moon》,表達對Uncle Ray的思念與關愛。香港電台英文台台長蔡浩然(Hugh CHIVERTON)、香港電台第三台節目總監高誼德(James GOULD)、資深主持 Peter KING 及Simon WILSON 更輪流現身直播室,與Uncle Ray一同細訴他廣播生涯的難忘經歷及珍貴回憶。節目結束前,Uncle Ray選播了意大利歌曲《Time to Say Goodbye》與聽眾道別。

日前,廣播處長李百全、副廣播處長馮建業、署理助理廣播處長(電台及節目策劃)李慶華、香港電台總監(電台)鄺思燕及香港電台第三台節目總監 James GOULD,向Uncle Ray送上印有他主持節目照片的特製黑膠唱片模型,感謝他對廣播界的貢獻,並祝願Uncle Ray榮休後繼續遨遊音樂世界,身心康泰。「歌神」許冠傑日前更和太太親臨港台直播室探班,送上親筆寫上「Always in our Hearts」字句的陶瓷心意掛飾,祝賀Uncle Ray榮休。

雖然開始了退休生活,Uncle Ray未有停下來,明晚(5月16日)將現身港台第二台節目《2000靚歌再重聚》,與主持區瑞強及聽眾分享更多人生精彩故事及介紹他最新出版的自傳,節目更請來泰迪羅賓、Joe Junior、洛詩婷(Christine Samson)憑歌向Uncle Ray致敬,鄭東漢、張文新、吳錫輝及馮添枝亦會出席節目支持並歡送Uncle Ray。

(即時娛樂)