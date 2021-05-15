羨慕姜濤受歡迎 柳應廷慶幸沒偶像包袱 拍拖唔使收收埋埋 (17:44)

MIRROR成員柳應廷（Jer）日前接受商台《1圈圈 星光背後》節目梁泰來訪問。去年單飛橫掃樂壇新人獎的他於2018年裸辭參加首輯《全民造星》，99強首回合被淘汰再參加復活賽，最後於20強比賽時落敗。Jer事後收到花姐（黃慧君）邀請與另外11子組成男團MIRROR，竟然推了兩次，至第3次才答應。

他解釋︰「我推了兩次，花姐也說：『你唔好咁急推住，考慮吓先！』因為我強項是唱歌，我不擅長跳舞，幻想不到加入跳唱組合或MIRROR後會怎發展。到第3次，花姐說：『你看看近年香港唱得好的新人有幾多個能出到來？』就是先要讓樂迷先認識你！」Jer坦言3年來要比隊友花上10倍功夫去準備每次演出︰「每次排新歌舞都會叫救命，Anson Lo（盧瀚霆）他們一個鐘就記晒成隻舞，我要花足一星期。所有人都會幫我教我舞步，我回到家亦要不斷練習。」

Jer去年登上叱咤生力軍金獎寶座，Anson Lo得銅獎，Anson Kong（江𤒹生，AK）卻三甲不入。Jer當時在台上的感言被指間接踢爆AK黑面，他說︰「我和AK同年，大家由細到大睇叱咤兼很重視這個頒獎禮。3個人只有兩個得獎，我感受到AK不開心。我當時在台上的說話是即興，卻予人有幸災樂禍感覺。我說話不叻，用詞不當要改善，事後有跟AK傾偈，看如何一齊加油﹗AK今年推出新歌《黑之呼吸》要衝破很大的心理關口，我知道他本身想過不再出個人歌曲，因為去年的創傷對他來說真的很大。作為兄弟，看到他踏出這步，大家也很支持。」

MIRROR中以姜濤最受歡迎，Jer坦言一定會羨慕，但同時會以對方作為鞭策自己的榜樣。Jer慶幸自己沒有姜濤的偶像包袱︰「我出道時已公開有女朋友，姜濤一定做不到這點，他現在連去街都難。我公開有女友，是很舒服的事，我們可以光明正大行街，雖然有人認得我想影相，會令伴侶尷尬，那就找些不太多人的地方，去銅鑼灣、旺角較困難，唯有去山頂公園或帶狗狗到海灘散步！」

（即時娛樂）