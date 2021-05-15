藝訓班同學齊追夢 孫慧雪悼故友陳積榮：呢一世唔會忘記你... (18:02)

無綫前藝員陳積榮（Jeff）今晨不敵肺癌離世，終年38歲。Jeff是無綫第20期藝員訓練班畢業，同期同學有孫慧雪和陳智燊等。孫慧雪得悉Jeff患癌後，四出為好友張羅，並盡力幫忙他渡過難關。

今午阿雪在社交網貼了多張和Jeff合照，並撰長文悼念故友：「Jeff，和你實在有太多太多的經歷，一起追夢的過程，實在太深刻了！所以我呢一世都不會忘記你！你好叻呀！一直撐到現在不容易，到最後，你都仲係擔心人哋為你傷心，怕自己令人失望！其實你已經好叻好叻！好硬淨呀！撐咗咁耐，要好好休息吓啦！」

阿雪也不禁問道：「經常在想，點解上天要揀你？要帶你走？一定係你太好啦！你已經完成咗天主俾你喺人世間嘅考驗，你可以幫佢手做事啦！或者因為你特別勇敢，可以令我哋明白更多！」

孫慧雪表示Jeff性格坦率兼有正能量，她寫道：「每次見你，總係有滿滿嘅計劃，每次都係充滿希望同力量！知道自己發病嘅時候，你同我講話你知道自己行緊運啦！係上天俾你一個經歷同考驗，只要過咗呢關，之後就可以繼續努力完成，好多好多你想要做嘅事，你話實在有太多人對你好，你好想還俾大家，好想用自己力量幫忙同鼓勵病友，喺你病同唔舒服嘅時候，你都係咁為人着想！」

阿雪又謂Jeff教曉他人生健康最重要：「無需要為唔值得嘅人，或唔值得嘅事而唔開心，你教我每一個演出都好應該要珍惜！就算只係行過嘅角色，你都會好珍惜！你話人生唔需要追求物質，足夠就好，你話細細個赤腳喺士多跑來跑去，過一啲簡單生活都已經好開心，你話人生好短，一定要追夢，要努力成就想做嘅事，等自己無悔！你話愛要說出口！我全部都記住啦！」

阿雪表示Jeff經常讚她叻：「我知道你鼓勵我，其實你叻我好多好多！喺你身上我學到好多，你令好多嘢由零變一百，由無變有，你令我明白敢想敢做，就會令事情發生！你重情，拍電影，都要堅持搵返同期嘅訓練班同學，你好喜歡齊心做一件事嘅感覺，多謝你俾咗好多美好回憶我！俾我做電影女主角！

細數我人生每個精彩時刻，都有你喺身邊陪伴同見證！好開心認識你！而家只係短暫離別，我哋來日再聚！喺呢度衷心多謝一直出心出力愛護Jeff嘅大家！我哋會忘記悲傷，重新振作！因為你唔鍾意見到我哋唔開心！Jeff, we love you﹗」

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（即時娛樂）