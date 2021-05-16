絕世好奶奶｜薛家燕讓兒媳有私人空間 盧宛茵：好仔不如好新抱 (13:01)

薛家燕﹑盧宛茵（Madam Lo）﹑陳敏之﹑陳展鵬和李漫芬等，亮相昨晚播出的無綫節目《日日媽媽聲》，大談如何建立良好的婆媳關係。家燕姐和盧宛茵獲讚是好奶奶，家燕姐分享箇中心得，她表示經常跟懷孕新抱見面，但她不是跟兒子和新抱同住，安排隔壁單位給兒子和新抱，感到方便，很多時他們也能回家吃飯和飲湯，同時他們有自己私人空間，家燕姐本人亦有自己空間。

家燕姐又讚新抱懂事兼乖巧，她說：「我覺得是我和兒子的福氣。現在生孩子和我們以前不同，我看她久不久戴着一部機器，我看她戴着，就問這是什麼機器？她（新抱）說是胎教機，我說真好，是不是讓胎兒聽好音樂，我說有沒有讓胎兒聽『皆大歡喜』？我兒子說：『有呀有呀﹗孩子一出生，就會跳十字步了。』我新抱就笑，她說那是個頻率，令胎兒的腦部發育得比較好。」

在劇集中常演惡奶奶角色的Madam Lo，現實生活中是親切的奶奶，她有2子1女，3個孫女和1個孫仔。Madam Lo表示沒有跟兒子新抱同住，她解釋：「相見好同住難，盡可能各有各自己空間，他們有自己的家庭，我有我的。（有沒有去抱孫玩玩？）一個星期去看他們一次。」

主持羅敏莊問Madam Lo平時會否就照顧小朋友方面加意見？她說：「我不會，因為我深信『好仔不如好新抱』，所以我反而和新抱接觸較多，有時我還會拍新抱馬屁，例如會送禮物給她們，好像香水，但她們對我也很好，有時說正在去西貢吃海鮮，說要載我一起去。（她們成為你fans，幫你剪報？）對呀﹗有時她們傳連結給我。」

另一主持余安安問有什麼忠告給大家，Madam Lo說：「我覺得不要囉嗦，我不會說什麼，最緊要大家忍讓﹑互相遷就。」此外，Madam Lo在節目示範演繹好奶奶及惡奶奶角色，演技獲讚賞。

（即時娛樂）