《囍雙飛》首演｜白只服血壓藥搏命演出 韋羅莎產後首現身 (14:09)

舞台劇《囍雙飛》日前在香港藝術中心壽臣劇院正式上演，該劇更是自場地因疫情關閉後，首個大型演出，演員白只、朱栢康、阿卵（楊偉倫）等人表現興奮，開場前齊集台前，感激觀眾買票支持。「劇后」韋羅莎（Rosa）本來參演其中一個角色，但疫情令公演日期延後，又湊巧當時預產期臨近只好放棄，已為人母的Rosa堅持拍片「隔空演出」，成為全場笑點外，她亦現身首映撐隊友：「BB剛剛足月1個月，屋企有姨姨照顧她，加上身體狀態OK，所以我好放心出來。其實只是拍片我都不夠喉，但阿女出世沒辦法，唯有用拍片參與。」

戲中白只與太太對罵一場成為焦點，白只愈演愈投入，白只笑言該場口令他血壓急升，演出時不敢太激動：「都有Check住血壓，要準時食藥，我不是按醫生指示食，為了一場好戲沒辦法，家人一定來支持我們，由細睇到我們大嘛，但女友就要問她時間，因為每次出街都要問她有沒有時間，不可以假設約她就可以立即到嘛。」

朱栢康表示場地雖有入場人數限制，但感覺與滿座分別不大，笑言享受「關閉處所」的時光：「因為可以讓我們靜下來，慢慢感受劇本、怎樣做戲，這個也是得着。戲中我和郭翠怡會惜惜及摸胸，但我們太熟，所以一點尷尬都沒有，加上沒有人管我，所以不會被人扭耳仔。」

延期多時終於首映，6號@RubberBand 、黃又南等均送上果籃打氣，同場的阿卵表示很久沒見觀眾，笑指觀眾「餓」了一段時間，令現場反應更熱烈，於謝幕時最為感動：「疫情不會打低我，因為本身工作不多，好多去年計劃延到今年，而今年項目又再延期，收入是少了，但未去到停晒，現在劇場重開，我也算是幸運的一個。」

（即時娛樂）