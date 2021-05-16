每日一「鏡仔」｜梁祖堯讚Edan：理性同感性平衡得好好 (14:32)

梁祖堯讚Edan理性和感性平衡得好好，又讚他有諗頭兼執行能力。（Instagram圖片/資料圖片）

梁祖堯（阿祖）早前跟MIRROR 12位成員拍攝《調教你MIRROR》，之前又為他們擔任演唱會工作人員，雙方兩次合作，令阿祖更認識MIRROR。阿祖在社交網不定期更新「每日一鏡仔」，之前他貼了和江𤒹生（Anson Kong）﹑王智德（Alton）﹑楊樂文（Lokman），昨晚輪到呂爵安（Edan）。

阿祖讚Edan是一個理性和感性平衡得好好的人，他表示在《全民造星2》擔任評判時，已留意到Edan，他喜歡Edan表演的能量，亦知道表演的分寸在哪裏，讚他有諗頭和執行能力。

經過今次合作後，再認識他另一面：「佢好知道成個團隊需要啲乜嘢，而且好努力去連結大家。佢亦都好夠膽講自己嘅諗法，會為大家嘅方向提供一啲不同嘅面向去選擇，喺大家見到無偶像包袱嘅表面，其實有一個好敏感嘅內心。」

阿祖讚Edan在MIRROR的6場演唱會內，自彈自唱部分沒有甩拖，他寫道：「喺表演入邊彈啲咁深嘅嘢，其實好大膽。而呢一種信心，絕對唔係臨急抱佛腳可以得到。

唔講大家唔知，《給自己的信》係《調教你MIRROR》喺梅窩入邊，搵咗一個著名教唱和音老師同大家上堂。特登為佢哋編寫咗高中低三條旋律。大家都冇唱和音嘅經驗，都好努力去練習。大家唱完之後，就好想將佢放喺演唱會入邊，成為一個item，而我哋排練演唱會呢個項目之前果一晚，佢哋已經排練到差唔多兩點先返到屋企，但係Edan憑佢嘅Perfect pitch能力，成三點幾，犧牲自己休息嘅時間，將三條旋律自己彈一次唱一次，放喺兄弟嘅WhatsApp group度畀大家更有信心地練習。而第二朝10點就要排練啦。佢呢一個舉動令我同另外11個兄弟好感動。多謝你，Edan﹗Edan加油，多謝你嘅信任，亦都多謝你願意去進步同埋改變嘅決心！」

（即時娛樂）