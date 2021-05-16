大台前編劇力數舊公司 寫劇本要做埋道具 演員擅改對白令劇本大亂 (18:23)

ViuTV節目《晚吹-又要威又要戴頭盔》日前邀請了3位編劇分享工作情况。現職Freelance的阿茄入行3年幾，曾在「大台」返工的他在節目中力數在電視台返工時的苦况。

他表示在行業萎縮加上電視台刪減預算下，編劇要兼顧道具等非編劇範圍內的工作。阿茄說︰「我曾寫一個古裝劇，皇上寫了張奏摺，其實鏡頭不需要拍到，但他們驚穿崩，唯有在上面寫字，而且不能亂寫，於是編劇就要負責寫奏摺。」阿茄又表示古裝劇佈景中的橫幅、揮春、墓碑上的角色出生年月日都是由編劇負責。阿茄強調編劇已經要忙處理劇本，根本不可能再抽時間處理道具，應該要有部門專門負責。

他回憶有次劇集出街後，監製因觀眾取笑及對劇情有疑問，就要他們在社交網開設專頁向觀眾解釋，變相要他們做埋Marketing（營銷部）的工作。阿茄坦言整個行業較偏重在製作方面，他們一班編劇少有勇氣反抗，即使幾不滿都只能忍氣吞聲，最後要加班來完成工作。

阿茄續指在電視台工作的編劇要遷就廠期，有次某位監製的廠期已定了很久，也找了很多編劇一齊度劇本，惟最後因高層之間的拗撬，劇本要推倒重來，臨急抱佛腳下找他一隊人去做，要他們一個月內完成20集劇本。阿茄說︰「基本上是沒可能的事，最高峰時有12、13人返工，都是非常之趕，因此每天要『飛紙仔』給演員，如這天的廠期是拍攝男主角在廳，就要嘔到劇本出來給男主角在廳拍攝，這是日復日發生的情况。」

阿茄表示電視台的編劇因為不用跟場，像被製作部門切割了出去，因此演員得獎多謝幕後時多數不會多謝編劇，又因為不認識他們，會在他們面前讚某演員臨場改對白好，甚至會說幸好將整場戲都改了。阿茄說有些編劇聽到這些說話，真的很生氣。阿茄透露聽過不少情况是演員愛自己改故事和對白，曾有位男主角擅改對白，臨時加跪地喊戲，改對白改到之後的劇情走向都受影響。他表示香港的拍攝情况是很多時是劇本在演員開廠還未寫完，演員拍攝時沒問過編劇就改動劇本，令一班編劇要放棄之前的鋪排去遷就。

節目尾聲時，阿茄指香港常有落唔足Credit的情况，電影海報已難找到編劇名字，編劇一欄甚至會出現多過一個名字。他解釋︰「編劇辛苦寫出劇本，但導演覺得這個主意是他，就把自己的名字加進去。」

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（即時娛樂）