群星拍片拱照修哥 胡楓89歲高齡開個唱 創紅館紀錄 (18:48)

【今日直擊】89歲的胡楓（修哥）將於6月19日﹑即父親節前夕，在紅館舉行「胡楓約你開心派對2021」演唱會，修哥今天以桃紅色禮服亮相記者會，獲古天樂﹑曾志偉﹑容祖兒﹑李克勤﹑張敬軒﹑黃子華﹑林子祥﹑黎明﹑陳奕迅﹑譚詠麟﹑吳綺莉﹑陳展鵬﹑Joe Junior﹑林盛斌﹑黎耀祥﹑麥玲玲﹑陶大宇﹑黎瑞恩﹑王梓軒﹑麥長青﹑溫碧霞﹑林保怡﹑王祖藍﹑米雪﹑陳潔靈﹑石修和林文龍等，齊齊拍片賀修哥開騷，林子祥在片中說：「修哥破紅館紀錄，過往未有90歲嘅人喺紅館開演唱會，個個都追緊你，希望你100歲再嚟過。」

修哥表示暫時仍未落實嘉賓名單，不過身在加拿大和英國的孫兒會預先錄歌，而在香港的2個孫女和4個曾孫上台唱歌。問曾江、謝賢和Joe Junior屆時會否在台上合體？修哥表示希望有機會再合作，不過今次會邀請他們來欣賞，他說：「不知他們來不來，如果請到當然請啦！我和謝老四、曾江超碼60年朋友，好難得。」

修哥希望個唱加場，他說：「當然想加啦！我唱歌是開心的事，希望做到娛人娛己。」被譽為「舞王修」的他被問到會否載歌載舞？他笑道：「我是舞王，2、30年前都是舞王，知不知我貴庚呀？心境就好後生，不過年紀大些。」另外，修哥指主辦單位相當心思，選擇在父親節前夕開騷，他也想在演唱會宣揚一下孝道。

（即時娛樂）