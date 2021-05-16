35年前跟妻兒同受訪 洪朝豐：光陰似箭 現在61歲了 (21:44)

洪朝豐於2017年確診患舌癌，後來再患淋巴癌，他一直為靜心共修班擔任導師，教過很多學生，但因為病暫停教班。休息了幾年，他準備6月再開班「罄療靜心日月星辰」，《日月星辰》是洪朝豐在電台主持的受歡迎電台節目。今次不單止打坐靜心，而是罄療靜心。他說：「今次和以前不同之處，就是我會用開場前30分鐘和大家傾訴心聲，互相分享生命，撫平傷口。我為大家介紹『罄』（或稱頌缽），帶領各人入靜， 利用振頻，平靜精神... ... 」

洪朝豐日前接受傳媒訪問，剛傳出無綫前藝人陳積榮的死訊，原來兩人曾見面。洪朝豐稱去年有朋友向他提到陳積榮患癌，自己也想幫助對方，透過朋友安排陳積榮跟女友到他家中學打坐靜心。他稱陳積榮好聰明又學得快，當時狀態好「生猛」，表現樂觀與積極。洪朝豐說：「佢（陳積榮）有信心可以康復，說自己每日早上5時許便起牀。我問他為何要這麼早？記得他回答：『我唔係好多時間呀！』意志力好重要，但也要看運氣，在適當時候也要放下。我看到陳積榮後期上載的片段，見他狀態差了很多，也有心理準備了。」

他回憶幾年前確診患癌，曾感厭世不想醫，又想過輕生，因為前妻、家人與朋友的關懷，他堅定信念要康復。他說：「我做電療前是66.1kg，1個半月的30次電療，我沒有胃口也搏命吃東西，完成療程仍保持66kg，護士也讚我好嘢。」訪問中洪朝豐多次提到前妻葉桂好對他的照顧，透露這幾年來跟前妻一起生活。問兩人的關係？他說：「我哋係家人。（會唔會復合?)唔會！我之前是雙性戀，直至跟寶詠琴拍拖到分手後，我是同性戀。我單身8年了，我都想有男朋友。」

最近有網民上載1986年洪朝豐接受TVB新聞部訪問的片段，洪朝豐看到片段，說：「十分珍貴！」當年他想做歌唱家，但為工作前景，由演藝學院轉到港大讀書，在港台兼職做DJ，太太全職工作負擔家庭開支。片段中他接兒子放學，又跟太太同接受訪問，他形容是妻子與兒子破天荒一同入鏡，留言：「嗓音跟現在分別很大。樣子分別也很大。當然囉，光陰似箭，現在61歲了，呵呵。」

（即時娛樂）