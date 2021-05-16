蕭正楠認曾微調劇本︰每個演員都會做 一定不會改大橋 (21:12)

【今晚直擊】有聲稱曾在「大台」任職編劇的前員工力數在電視台返工時的苦况，表示做編劇要兼顧道具、Marketing等非編劇範圍內的工作，演員又不尊重編劇愛臨場改對白，曾有男主角改到影響劇情走向，要編劇改劇本遷就。

蕭正楠、湯洛雯、馮盈盈今晚有份演出《開心大綜藝》。蕭正楠直言拍攝時遇上有些細位演得不順，對劇本作出微調很正常，每個演員都會做，但一定不會改大橋，相信編劇會明白。提到有男演員曾擅自加跪地喊戲，蕭正楠笑言︰「我會為自己刪減大段對白﹗我不知道是指哪部戲及哪位演員，如當時演員認為要有這場戲，現場又容許發生，我估是他覺得有需要。如導演覺得不對，拍完也可以剪走，不會有很大影響。」蕭正楠強調拍喜劇時是有需要改劇本，跟對手撞出火花，不認為公司對編劇有很大的不尊重。

湯洛雯自言最鵪鶉，除非是劇本不流暢，想對白更順及對白中有太多「因為」、「所以」時才會改少少。她說︰「如次次要打給編劇問，我怕會煩住他們。少少改動OK，但不會大改到加場戲。」馮盈盈自言拍劇經驗淺，不夠膽也未有過改劇本的想法，都是跟導演指示去演，即使有新想法都會先問准導演才加入戲中。

（即時娛樂）