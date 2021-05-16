專訪｜蔡卓妍怕煩拒一腳踏兩船 周柏豪感激太太付出 (22:44)

蔡卓妍（阿Sa）與周柏豪繼《原諒他77次》後再度合作，於新作《感動她77次》再續前緣， 繼續探討時下情侶的情感問題。

周柏豪表示上集他是很不成熟男仔，不懂去珍惜一段10年關係。但今集阿Sa的角色家中發生問題，他要肩負起照顧對方重任。他覺得跟自己本人相似，以前有段時間很幼稚，但要他負起責任可以很盡。

阿Sa片中周旋於周柏豪與泰籍演員馬里奧毛瑞爾（Mario Maurer）之間，她說現實中不會讓這情況發生：「我是一拍拖，整個世界就只得對方一個，就算感覺到有其他人對我有好感，我會即刻落閘，因我是很怕煩的一個人，不喜歡處理那麼多複雜的問題。」

對於「感動」，阿Sa與周柏豪都自認是易感動的人，認為感動是情侶間維繫感情的重要元素。周柏豪指感動來自於另一半的真誠，和生活上的一些小細節，這10多年，太太犧牲和付出很多，經營一段關係不簡單。」

有指結婚是愛情的墳墓，周柏豪Man爆說：「如果說結婚是愛情的墳墓，我願意與太太一起走進這個墳墓，同生共死。」婚姻上經歷過不愉快的阿Sa則說：「細個會覺得我很喜歡你，你又喜歡我就可以結婚，覺得每個男朋友都是可長相廝守的人。但現在知道結婚是一個承諾，不只是兩個人的事，還會涉及兩個家庭，所以真的要先認清好所有事情才結婚。」阿Sa與男友石恆聰感情穩定，何時好事近？阿Sa笑說：「我有分數啦，開心就行，要來的時候就會來。」

欲知專訪詳情，請留意明日（5月1７日）明報娛樂版。

（即時娛樂）