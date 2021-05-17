出家11年回憶從前︱車淑梅訪問常霖法師 惹搭膊頭爭議 (00:27)

常霖法師（出家前為著名攝影師/廖安麗前夫）今日在社交平台留言：「11年前的今天是佛誕，我從葉青霖的在家身份變成了釋常霖的出家身份。這11年的路並不平坦，距離明心見性也許還有很長的路，但覺察到自己的心是越來越自在的。我們都是嬰兒佛，嬰兒學行路時跌跌碰碰也不會放棄，只要持續練習，終有一天可以行走自如。」

他接受港台節目《舊日的足跡》的錄音訪問亦今日播出，常霖法師分享跟節目主持車淑梅的合照，寫道：「出家前已經受淑梅姐邀請做過兩次《舊日的足跡》訪問，這是出家後第一次。」常霖法師於11年前在台灣玉佛寺剃度出家，法號釋常霖。他出家前跟廖安麗有一段24年的婚姻，並有兩個女兒，一家移民澳洲生活。1994年，由於父親患末期肝癌，他在病牀邊為爸爸讀佛經，他因此接觸到佛教，隨後他更茹素。他曾短期出家，落髮時狂哭，知道自己早應該出家，感覺似30幾歲的孤兒發現原來有家般。初時廖安麗與兩女兒以為他「玩玩吓」，後來他跟廖安麗商量出家，她說：「估到會有呢一日。」

2010年，葉青霖毅然放下俗世的名利與家人，決定出家，當時被指是拋妻棄女，其實出家前他出售生意為家人鋪路。在他出家兩年後到澳洲見兩女兒，知道細女認為他自私感不開心，他向女兒解釋出家不是自私，是承擔更多責任，他亦有向女兒道歉。現在他跟廖安麗是師徒關係，說：「佢（廖安麗）有任何問題都會問我，以前未必會問。我生命中欠好多人，佢係其中一個。」

常霖法師在社交平台分享接受淑梅姐的訪問，卻引起網民一陣爭論。有網民留言：「這位女士的手不應碰觸法師的肩膀，應該保持應有的距離。」照片中淑梅姐似掂到常霖法師的膊頭，有網民回應法師出家前跟淑梅姐是朋友，可能一時間忘了法師的身份，又說：「相片角度也有影響，也不能百分百確定是否觸碰。既然法師也轉載這張相片，本人也沒介懷，我們又何用擔心？」亦有人說不知者不罪，但有反駁僧眾威儀嚴謹，法師已經是出家人，出家人保持僧眾威儀是份內之事。搭膊頭事件，引起激辯。終於淑梅姐留言回應事件：「多謝各位，實在那是禮貌的恭請法師站在那位置，並沒有觸碰到的... ... 謝謝大家！」

（即時娛樂）