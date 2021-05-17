稱菊梓喬唱太多劇集歌變致命傷 「豹哥」單立文：有少少膩 (13:05)

3屆「最受歡迎女歌星」菊梓喬（Hana），在昨晚（16日）播出的《勁歌金曲》，唱出她有份作曲的新歌《秘密花園》，此歌亦是劇集《逆天奇案》插曲。Hana唱完後表示心情緊張，而導賞團包括吳業坤﹑單立文（豹哥）﹑音樂監製周錫漢等，都評價Hana新歌，豹哥直言歌曲不算搖滾，他說：「是一首幾普通的歌，但你的聲音是有辨識度，其實你可以多方面嘗試，劇集歌曲可能就是你的致命傷，限制了你，每一部劇集歌都由你來唱，有少少膩，如果你要站得住腳，你一定要立體一點，有你的信念﹑有你的訊息，讓觀眾知道這是立體的Hana，我不是要你唱得好，但我要知道你的信念是什麼？你相信什麼？你要投射令我感動的東西給我，我聽到哭的話，我以後就會關注你。」

之後豹哥繼續發表見解：「我認為你們對搖滾其實有一點誤解，我從70年代開始玩搖滾至今，不是樂隊聲音大一點，動作多一點，就叫搖滾，你要清楚搖滾的話，態度很重要，你要有個態度，所以永遠是態度先行，不是一個包裝，所以你要留意，如果真的要走這條路，這是一條不歸路，你看我。」

Hana則說：「我一直都多謝劇集歌曲，也覺得劇集歌曲好聽，我認為豹哥說得很對，這是我想從劇集歌曲，慢慢轉變的第一步，但我不想太極端，因為我很怕大家未必一下子能接受，而且有時候太大的轉變，我也不敢，我現在還沒有那麼全情投入，我要多些時間。」豹哥聞言說：「好，加油﹗」

（即時娛樂）