胞妹親製蛋糕 湯洛雯叫湯樂瑤唔好再減肥：瘦到唔認得你 (14:38)

湯洛雯（靚湯）有個靚妹妹湯樂瑤，堪稱「靚湯姊妹花」，樂瑤自去年10月在Instagram貼相後，她已有7個月沒有更新Ig。今日靚湯在Ig貼了和妹妹合照，並留言：「發覺 @cassandretong（樂瑤Ig）好耐冇出現過，就upload下佢啲新相啦，唔該唔好再減肥，就嚟瘦到唔認得你，同埋唔想同你影相（呢句先真），但係多謝你整嘅蛋糕，好味道。」

另外，蕭正楠及靚湯昨晚亮相無綫節目《開心大綜藝》，宣傳新劇《一笑渡凡間》，靚湯早前生日與男友馬國明到酒店Staycation慶祝，還帶同代表他們的小馬及獨角獸公仔，她在社交網分享由男友操刀拍攝泳衣浸浴照放閃，她說：「其實是做spa，不過穿的不是三點式，是One Piece。」

她表示與男友Staycation很開心，男友第一次去，問男友可有趁機求婚？她說：「沒有！也沒有一刻以為他會求婚，因為我們都不是很surprise的人，如我想吃什麼蛋糕，都會和他講，叫他去買，不需要他想太多，Staycation基本上都是我搞的。」而「獨角獸公仔」被人指污糟，要幫公仔洗白白，湯洛雯指公仔是馬國明要帶去，她只是見到很多人說公仔污糟，便洗一下。問到公仔為什麼污糟？湯洛雯笑道：「我怎知點解？多塵啩！」

（即時娛樂）