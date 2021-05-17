資深粵劇大老倌尤聲普離世 (15:38)

資深粵劇大老倌尤聲普今天傳出死訊，消息稱尤聲普4天前，曾因心臟問題入院。普哥在1934年於廣州出生，其父尤驚鴻亦是著名男旦，普哥9歲時已經加入戲行，初時演文武生為主。1960年至1970年代期間，普哥曾加入多個著名劇團，期間伙拍過的一線演員多不勝數，包括梁醒波、新馬師曾、鄧碧雲、麥炳榮及鳳凰女等大老倌。

1960年代在「丑生王」梁醒波的建議下，改習丑生，兼習老生，亦嘗試過武生及花面等行當，足見普哥的粵劇藝術集各行當之所長，融會貫通，卓然成家。

在粵劇不同行當藝術的發展和提升上，普哥貢獻極大。1980年代，他長期擔任雛鳳鳴劇團的丑生及武生；而在勵群劇團則展現他兼擅不同行當的一面，在第二屆勵群劇團的演出期間，普哥在不同劇目分別以武生、老旦及丑生等不同的、多樣的行當登台。

雖然當時粵劇以才子佳人的生旦戲為主流，但普哥在為他度身訂做的新編《霸王別姬》一劇中，以大花面擔綱主演，深受觀眾歡迎，展示出粵劇生旦以外的行當，都能夠擔頭牌，「行當戲」得以再現觀眾眼前，普哥對拓展粵劇表演的寬度，功不可沒。

在2016年，普哥在香港演藝學院2016榮譽博士暨榮譽院士頒授典禮中，從時任財政司長曾俊華擔任的主禮人手中，獲頒榮譽院士殊榮，表揚他的成就與貢獻。

雖然普哥已逾80歲，他近年仍繼續接受邀請演出，並以身作則傳承戲曲藝術，又向新一輩演員傳授戲曲技巧，深受後輩敬重。

（即時娛樂）