星級畢業生｜梁詠琪唔考慮開甜品店：做生意責任更大 (17:15)

【今日直擊】梁詠琪（Gigi）今日出席「法國ICDE糕餅烹飪藝術文憑課程」招生活動。身為該文憑課程星級畢業生的Gigi，獲頒畢業證書，並於現場協助導師示範製作巨型甜點藝術品。

Gigi受訪時笑指課程期間，洗了她一世人要洗的碗，每次上完堂後，她除了要處理蛋糕外，也要清洗廚具：「我現在洗碗速度很快，還快過屋企的工人姐姐。有時在屋企雪櫃見到有樽奶，就會『身痕』整蛋糕，見到有碗未洗就去洗。」

Gigi認為今次亦給了女兒Sofia好榜樣，無論任何年紀都可以追求新知識，她說：「阿女起初見我溫書，會覺得我不陪她，但我跟她解釋既然開始了，便要負責任和認真對待，這樣她才放過我，每晚給我幾小時溫書，所以我考完試時，阿女好像有失而復得個媽咪的感覺。」

問Gigi可會考慮開甜品舖？她坦言不會了，因責任重大，平時弄給家人吃都要深思熟慮，會擔心食物安全，做生意責任更大，但她表示學的東西不會浪費，做慈善的話更加義不容辭，今次炮製了限量版慈善朱古力義賣，為「小黃花慈善教育基金」籌款。她亦希望透過所學到的知識，做更有意義的事，例如整蛋糕送給露宿者食，或幫助更多有需要的人。

（即時娛樂）