Anson Kong爆Edan冇淚腺 Ian常被隊友𢭃下巴 (19:10)

MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong，AK）在社交網貼了隊友和梁祖堯（阿祖）合照，阿祖和MIRROR早前在梅窩拍《調教你MIRROR》，他們相處了一段時間互相了解，兄弟情增進不少。AK在Instagram留言表示要好好多謝阿祖，他寫道：「大家一開始都好疑惑，時間已經唔多，點解要show前入camp，仲要入12日，出嚟之後點排得切？但就係因為呢個camp，令我哋搵返自己，搵返大家，搵返初心，然後帶住呢個信念去演唱會，所以先有現在效果，覺得所有嘢都係上天安排好，安排我哋遇到你，可以喺Show前入camp增強我哋嘅羈絆，感恩在人生路途上遇到你，亦令我人生上了一課，一切在心中 愛你祖。」

AK表示非常期待《調教你MIRROR》出街，他還爆料指連ViuTV製作部副總裁金廣誠，看過部分片段後也有喊，他寫道：「希望到時都會感動到你哋，如果無，可能你哋同Edan（呂爵安）一樣係無淚腺。」

躺着也中槍的Edan在MIRROR演唱會表現甚冷靜，他亦被阿祖讚是個理性和感性平衡得好好的人，Edan留言表示「我需要尋找淚腺」，隊友李駿傑（Jeremy）也笑Edan：「不如我幫你book醫生。」

至於陳卓賢（Ian）經常被隊友𢭃下巴，他在Ig貼相和短片，Ian先後被AK、陳瑞輝（Frankie）、盧瀚霆（Anson Lo）和邱傲然（Tiger）𢭃下巴，Ian表示：「有理由懷疑我下巴係公家物件或者吉祥物，又或者潮流興𢭃我下巴。」

（即時娛樂）