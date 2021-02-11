香港首個NFT專輯︱黃泆潼因疫情被困意大利4個月找靈感 (22:25)

華納音樂亞洲旗下電音廠牌Whet Records今日（5月17日）宣布，伙同跨媒界團體「圓圓」，全球發行香港首個NFT專輯。「圓圓」由著名唱片騎師及歌手Miss Yellow （黃泆潼）、影像騎師Ferrous Wong和製作人Kavemura組成。他們今次推出的專輯名為《Welcome 2 Hong Kong》，簡稱《W2HK》。專輯內收錄了九個多媒體視頻，Miss Yellow將幻化成遊戲世界裏的主角，透過不同類型的音樂和影像元素，帶領觀眾在未來的香港cyberpunk場景內尋幽訪秘，把一個涵括城市感、高科技和充滿懷舊情懷的旅程呈現於觀眾眼前。

「非同質化代幣」（NFT）是科技界的熱門話題，在不同領域內帶動起熱潮，音樂與NFT的結合已成為一種新趨勢。Miss Yellow由演員轉型為歌手及DJ，她稱去年因疫情與丈夫被困意大利整整4個月，經歷過口罩及廁紙短缺及附近的監獄因疫情關係發生逃獄事件。她說：「幸好我們身處一個安全的地方。雖然人在意大利，但我每天都關注香港的事情，看有關香港的短片，所以才開始構思及製作這名為Welcome to Hong Kong《W2HK》的大碟，希望獻給香港人，更讓香港以外的人，就算在疫情間不能置身其中，也可以透過網路欣賞到我們用視覺藝術呈現的香港。」

Kavemura介紹《W2HK》時表示：「這張專輯的核心創作元素，是把數碼龐克世界與懷舊回憶結合。我們把電子音樂、復古的粵語歌詞和傳統的亞洲樂器糅合成一體，造成一種完美的典範。我們希望能夠透過革新的創作，為觀眾提供一個獨一無二的體驗，譲他們感受到香港這個充滿未來與過去、現代和傳統、奢侈華麗、堅毅與不屈、東西文化兼容共聚的地方的聲音。」

Whet Records廠牌的營運負責人楊雅瑜說：「華納音樂集團一向致力於鼓勵旗下藝術家不斷努力嘗試創新，走在時代科技的前緣。這次香港首次以NFT形式出售的專輯，將成為本地音樂產業NFT化的一個起點和示範，為行業注入新的動力。我們很高興可以聯同『圓圓』達成這次創舉 。」

（即時娛樂）