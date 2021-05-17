以為今日出發採訪東奧 鄺潔楹擺烏龍：我的世界比較簡單 (22:50)

【今日直擊】鄺潔楹今日與朱智賢出席無綫舉行的「2020東京奧運會」記者會，鄺潔楹自爆烏龍事，她說自己收到出席記者會通告時，誤以為公司要她立即出發飛往東京，最後才知道只是出席記者會。「我的世界比較樂觀和簡單，真的很想去，已準備好，不介意立即去接種疫苗。我覺得自己可以主持劍擊項目，因為去年我學了半年劍擊，與港隊隊員操練，他們就好似我的朋友一樣，很想去支持他們」。朱智賢同樣恨去日本採訪奧運，亦不介意立即接種疫苗，認為只要做足個人衛生，不會擔心當地疫情。至於公司籌備製作《明星運動會》，她們稱想參加，就算穿泳裝參加泳賽也可以。朱智賢表示志在參與，即使包尾也不介意；鄺潔楹則想參加跳高比賽，自覺身高有話題性，大家都很想睇。

早前朱智賢兩隻愛犬先後離世，她表示會叫自己不要去諗，因為一諗便很難過，現階段會將所有心情投入工作。

相關新聞：姚子羚首次做奧運主持 鄧佩儀《明星運動會》想參加賽跑

相關新聞：吳業坤恨去日本採訪東奧 自爆頭號敵人係……

相關新聞：未知東奧會否如期舉行 曾志偉感頭痕：不知點做兩手準備

相關新聞：重提與葉璇互窒事件 方力申為採訪東奧推工作損失6位數

（即時娛樂）