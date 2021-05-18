消失的腫瘤︱黎瑞恩胰臟有陰影拒做手術：過一日賺一日 (01:48)

黎瑞恩跟馬浚偉合作舞台劇《男人40 CEO》將於6月公演，這段時間正忙於排戲，但她因為身體抱恙而缺席。黎瑞恩在社交平台透露多年前因胃部不適做全身檢查，發現胰臟有兩個瘤。她稱由於食東西時感覺頂住，初時以為是幽門螺旋菌或是腸道有瘜肉，全身檢查後發現胰臟有陰影。她留言：「最後再作詳細檢查後發現胰臟真係有兩個瘤。」醫生告訴她通常末期才看到，幸好暫時是良性。她又說：「醫生話因為一個（瘤）喺頭，一個喺尾，要切嘅話，喺頭嗰個黐住其他器官，所以每個器官都要切三份一。」

她問醫生可否食藥治療，醫生說沒有藥食，但她決定不做手術。醫生給她忠告：「咁你以後開心啲啦！」她以「過一日、賺一日」心態開心地生活。近日她又肚痛入院，她心想：「我諗時間都差唔多喇!」但再照肚後，胰臟兩個腫瘤好神奇地不見了，她肚痛只是腸胃炎導致腸抽筋。黎瑞恩開心到癲咗，不斷問自己點解。她說：「原來唔好諗埋咁多無謂嘢及負面嘢，真係可以醫病㗎。所以我想同大家分享我嘅諗法，希望無論患咩病嘅朋友，大家唔好絕望，放鬆及樂觀，凡事都有可能！」

馬浚偉留言：「沒錯，喜樂是良藥，善良是妙方！兩樣妳都有，加油！」她回覆馬仔，為缺席排戲感歉意，表示會加油追進度。

（即時娛樂）