好聲好戲｜視后爆Seed配音出色 蔡思貝神還原郭藹明角色 (12:44)

黃翠如聲演李司棋在《巨人》角色，表現不過不失。（無綫電視網上視頻截圖）

黃翠如﹑張振朗﹑鄧智堅和港姐冠軍謝嘉怡，在昨晚播出無綫《好聲好戲》第3回合，分別找到林盛斌﹑蔡思貝﹑戴祖儀和麥大力做聲演拍檔。

振朗和視后思貝分別聲演《天地豪情》張家輝和郭藹明角色，2人配得出色，獲主席評判及專業評判合共7盞綠燈，張炳強激讚蔡思貝：「絕對令我眼前一亮，首先佢語氣似，模仿力都強，呢個角色非佢莫屬。」黃昕瑜說：「蔡思貝真係好似郭藹明，就連外表都係。」鄧智堅則認為蔡思貝是神還原郭藹明角色。

汪明荃讚張振朗聲線似張家輝：「同上一次配劉青雲分別好大，一聽佢把聲，好似家輝，聲線要配合演員。」曹啟謙則說：「張振朗今次配家輝，比上次配劉青雲好太多，我完全跟着你角色一直走。」張振朗亦激讚思貝：「我記得我們約出來配一次，當我聽她配第一下，我呆了，居然這麼神似。」

翠如和Bob較少演出認真戲碼，2人今次為《巨人》配音，分飾李司棋和萬梓良，結果獲得4盞綠燈和3盞紅燈：汪明荃說：「翠如搵阿bob呢個搭檔搵得好，就算戴假髮都唔係萬子，但我覺得你配佢角色還不錯；因為翠如角色神經失常，所以我覺得唔應該用常人角度看待，都配合司棋姐嘅演出。」

聲演「花輪同學」的評判梁偉德則嫌翠如的層遞感欠突出：「最主要係爆唔起。」曹啟謙亦說：「我感受不到恐懼，一去到激動位，控制不了聲音。」

（即時娛樂）