攀山涉水拍廣告 黎明揸越野車穿越森林 與小朋友互動展父愛 (14:26)

黎明早前拍攝全新財富管理廣告系列，大受歡迎，網上瀏覽率已近500萬，不少觀眾喜愛黎明的戶外造型。新的廣告陸續推出，黎明展開駕駛越野車旅程，體驗越野駕駛。黎明拍廣告時攀山涉水，駕駛越野車穿越叢林、到湖邊體驗非一般釣魚、並與小朋友一同觀星。

黎明說：「作為一個地球人，梗係要盡情嘗試不同嘅生活，咁先可以發掘更多財富嘅無限可能！所以今次嘅拍攝好好玩，例如可以體驗平時比較少接觸嘅Off-Road（越野駕駛），一直都好想嘗試，但平時因為冇時間，今次玩完先發掘到原來香港好多地方都好靚！之後嘅廣告系列，我仲會由陸地玩到水上，著住水鞋到湖邊體驗Fly Fishing（飛蠅釣），同埋仲會喺戶外中欣賞動人嘅星空。」

黎明除了駕車穿越森林外，更要走過崎嶇狹窄山路，驚險非常，他表示：「原來Off-Road並唔容易，有好多路段難度好高，比如當架車駛到去好多石嘅路段時，如果遇上大石，令越野車被卡住，呢個時候就需要落車，用鋼索連繫同伴嘅車先可以跨越。」

除了戶外拍攝，是次花絮也展露黎明溫柔一面，他跟小朋友之間互動非常温馨，不但在水池玩釣魚遊戲，小朋友更在黎明雙腿上肆意畫畫，而黎明體貼配合，哄得小朋友嘻哈大笑。

（即時娛樂）