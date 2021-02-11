張堅庭翻睇《花姐ERROR遊》形容「咖哩怪」：睇完我都鍾意佢哋 (18:15)

由ERROR的梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）、吳保錡和何啟華（阿Dee）主持的ViuTV節目《ERROR自肥企画》，已經進入尾聲，該節目成為討論區熱話兼被網民洗版，觀眾還重溫ERROR之前的節目《花姐ERROR遊》、《花姐ERROR遊2》及《ERROR自救TV》。

近年甚少執導的張堅庭，不時在社交網評論時事及其他人的演藝作品，昨日他在facebook專頁談到《花姐ERROR遊》，並表達自己看完之後的感受：「為咗唔好太落後，我開始翻睇『花姐Errors遊』（《花姐ERROR遊》），同花姐（黃慧君）喺ViuTV打個一次招呼，仲有姜濤在旁，花姐真係勁有性格，全不修飾，樣又唔靚，又粗魯，但一個電視台肯sell失敗給社會，也是功德。因為成功、疊水、靚女、在前台主導了社會，而家有班咖哩怪受人注目，又得支持，讓三萬蚊呎價嘅社會開心吓，有長者八達通的我要撐一撐...老實講....睇完我都鍾意咗佢哋。」

張堅庭的言論惹來網民熱議，「其實我唔覺得佢哋咖哩...我都唔係好明什麼sell失敗，頂多可以說sell過程。」、「error係錯誤，但錯誤唔一定係唔好，而同失敗一樣，唔一定係壞事，最緊要從中學習。其實成段曲㗎。」、「喂呀！花姐係我心目中好靚女㗎！有內在美即係有外在美！」、「你講野都幾無禮貌，字眼用得好差。」、「不如張導演睇埋《Mirror Go》先講點解花姐咁有眼光啦！」、「當年睇『表姐你好嘢』，我都覺得你係咖哩怪，張大導果然又遠見。」、「與時代並進的長者，值得欣賞。」、「曲定直？」

（即時娛樂）