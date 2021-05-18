吊住鹽水開會｜火辣泳兒孖《聲夢》學員挑戰《裙下之臣》 (20:19)

無綫節目《聲夢傳奇》日前播出第6集，身為紅組導師的泳兒及王灝兒（JW）親自上陣，跟紅組隊長何晉樂（Rock）出戰第5回合，重新演繹陳奕迅的《裙下之臣》。

比賽前大家透過電話開視像會議，不過見泳兒身穿病人服，身後又滿布儀器，原來她身體不適入院，泳兒說：「其實唔舒服咗幾日，一直用意志力同飲水撐住，尤其比賽嗰日，睇住佢哋上台表現，令我好感動，個performance比我預料中更好，令我忘記咗嗰日病痛。」不過比賽一結束，泳兒又暈又嘔，最後要入院檢查兼吊鹽水，檢查結果原來胃部發炎，但泳兒叫大家不用擔心，要專注比賽，她說：「我知道佢哋會喺網上有個meeting，會初部傾佢哋第二round比賽計劃，同埋趁呢幾日入院，上網睇好多reference，諗咗好多嘢，好希望可以喺我依家呢個狀態，盡力去幫佢哋，希望可以保住我哋成個團隊、全部隊友。」

開會期間泳兒不時提意見，十分緊張學員，當她得知Rock揀選《裙下之臣》一曲參賽，她便主動提議：「會唔會係我哋女仔導師出嚟，同佢一齊唱呢隻歌，我哋好sexy去引誘佢。」比賽當日泳兒跟JW以火辣紅裙上陣，全場尖叫。比賽完結後，評判均表示整個表演只看到泳兒及JW，伍仲衡更說：「Vincy（泳兒）一唱，你（Rock）就比下去。」

（即時娛樂）