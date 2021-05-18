姜濤化身「眼鏡濤」拍廣告 騷後狂瞓「昏迷」一整日 (22:10)

人氣王姜濤完成MIRROR演唱會後依然做到無時停，早前他接獲眼鏡品牌邀請拍廣告。這是姜濤首個太陽眼鏡廣告，他見到店內不同款式太陽眼鏡，顯得興奮雀躍，每款眼鏡都要試戴，頓時化身成為「眼鏡濤」。

原來姜濤對太陽眼鏡有情意結，他說：「我父母好鍾意戴太陽眼鏡，我記得我人生中第一副太陽眼鏡，就係細個同媽媽去加拿大旅行，嗰陣覺得外國人都好鍾意戴太陽眼鏡，嗰時媽媽就喺海邊嘅一間舖頭，買咗副太陽眼鏡畀我，我整個旅程都戴住，覺得自己變成外國人咁。」

小時候的姜濤對選擇太陽眼鏡，亦有一套「心得」，他說：「我記得嗰時我揀一副鏡面好大的，因為覺得同一個價錢，鏡面大啲感覺抵啲；同埋我成日會借媽媽太陽眼鏡嚟戴，細個覺得太陽眼鏡係無分男女裝，所以戴女裝眼鏡都無問題。」

姜濤工作不斷，極少休息時間，他表示如果能放一日假，最想做的就是瞓覺。姜濤︰「我喺演唱會後，都有休息過一日，嗰日真係全日喺屋企瞓，起碼瞓咗10幾20個鐘，雖然內心想起身做其他嘢，例如睇電視或打機，但真係太攰，最終都係『昏迷』咗咁瞓咗成日。」

夏天已經來臨，一向怕熱又怕出汗的姜濤，原來是遺傳自他媽媽，他說：「我平時同媽媽出街，一定會帶風扇，因為媽媽好怕熱。記得有次同媽媽去日本，當時天氣好熱，媽媽頂唔順，去咗便利店買咗一大袋冰，全程一路行街一路攬住袋冰，仲話即刻心都涼晒可以繼續行街。」

（即時娛樂）