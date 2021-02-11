193搵兩女神同牀拍MV自肥 望觀眾開心睇節目唔好乜都鬧 (15:28)

《ERROR自肥企画》昨晚播出第12集，郭嘉駿（193）的自肥企画終於完成，他成功請來人氣KOL阿冰及阿Gi擔任其首支個人單曲《睡到三點》MV女主角。MV中，193和兩女均穿上由193設計的睡衣，在MV中有不少親密互動，193更分別和兩女有同牀鏡頭，非常好艷福﹗

193在節目中剖白心聲，他坦言很感恩有此機會︰「這個計劃是個非常不錯的起步，首先能讓別人知道我也有音樂底子，我也會填詞，然後讓別人知道我也會時裝設計，因為人們認識的193都是搞笑、什麼都不懂的瘋子，希望大家多了解我另外一面，不會只覺得我是個搞笑藝人。」

提到邀請阿冰及阿Gi時，自己只是個普通電視台藝員，在社交平台的粉絲人數不及她們，193感激兩人也答應幫忙。提到他因揶揄TVB的言論而人氣急升，193說︰「我想如果沒有那番言論，拍攝完這個『人氣出奇蛋』後，可能（社交網追蹤人數）一定會上升，但不會很多。我本身有7萬多個追蹤者，可能只會上升幾千至1萬，但原來一番言論就可以蓋過那麼多努力，或者是那麼認真去做的事，這點也讓我思考了很久，它首先幫到我的人氣，但我要如何維持是最重要的。可能如果再過半年，我沒有其他新作品可以給大家看，可能追蹤者們會全部離開，所以我很開心有這首歌幫助我，令我能繼續推出一首又一首新歌，讓自己的人氣愈來愈高，不會讓追蹤者流失。」

193希望觀眾看綜藝節目要開心，不要什麼都鬧。他說︰「看綜藝節目就是為了開心，為什麼總要批評？不如大家一起開心點，好嗎？因為社會上已經有很多不開心的事，為何還要把怨氣發泄在別人身上？我們製作節目就是為了讓你們開心，我們開心，你們也開心。」

相關新聞︰ERROR自肥企画︱保錡哭訴曾對拍攝工作失去熱血

（即時娛樂）