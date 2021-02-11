ERROR自肥企画︱保錡哭訴曾對拍攝工作失去熱血 (16:15)

《ERROR自肥企画》昨晚播出的第12集下半部分輪到保錡做主角，他獲製作組安排跟隨結他手Jason Kui學彈結他，並要在一個月內學識，與Jason合奏《SPLASH!》，保錡最後成功完成演出。

保錡於過去11集在製作組安排下學習「片石仔」，又苦練不同的搖搖花式，「格仔導演」Mike在節目尾聲解釋原因︰「當初為何讓你學習那麼多不同的技能，因為我們覺得你是個什麼都願意嘗試的人，而你也算是很努力。」

保錡講感受時流下男兒淚，他向製作組說︰「我覺得這幾年發生了好多事，尤其是拍攝，從《ERROR遊1、2》，之後一直都沒有合作過。今年2021年是我們第3次合作，我很開心的是，我之前已忘記自己的那份熱血，我留在ViuTV，失去對拍攝的那份熱血，我會想快點收工，每天工作都覺得『又是這些，又是要搞笑』。這次《自肥》節目有一點令我很開心的就是，雖然有搞笑的內容，但我開心的是我很享受，這次很投入，令我重拾拍攝的心情。這個地方真的很難捱，可能會被人鬧，也會被人抨擊，但是很開心。不管怎樣，是你們帶我出來的，多謝你們！」Mike聞言上前跟保錡擁抱。

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（即時娛樂）