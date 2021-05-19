劉惠鳴形容百花齊放 阮兆輝盼戲曲「守到最舊 走到最前」 (20:45)

香港藝術界年度盛事，由香港藝術發展局舉辦「第十五屆香港藝術發展獎頒獎禮」將於5月30日舉行，表揚各藝術文化界的業內精英。據第十五屆香港藝術發展獎工作小組主席吳雨表示今年大會主題為「藝力自強 傳承明天」，並邀請不同藝術與文化界代表接受訪問，其中請來粵劇教授阮兆輝及香港粵劇女文武生劉惠鳴，與主持人繆浩昌（6號@RubberBand）暢談近年粵劇界發展。

人稱嗚姐的劉惠鳴形容現時是「百花齊放」，她解釋以前粵劇題材偏向愛情故事，現在多了不同種類戲碼、人物、角色，認為粵劇創作可以很廣泛，她自己就曾演出一個改編自韓劇《來自星星的你》的粵劇版，大家願意嘗試就是想尋求突破。輝哥指粵劇被「鴛鴦蝴蝶派」系統壟斷了幾乎百年，50年前他與一班人創辦了一個實驗粵劇團想搵一條新出路，最大嘗試是非「鴛鴦蝴蝶」的題材是否可行，結果帶出如《佘太君掛帥》、《十五貫》、《呆佬拜壽》等都有觀眾欣賞，是可喜現象。輝哥贊成創作嘗試，自己也嘗試了不少東西，但必須謹記「守到最舊，走到最前」，這是核心價值。嗚姐亦認同做創作的，一定要好好把關，不可能偏離太遠，否則變了不是粵劇。

6號提到輝哥開設了YouTube頻道開拓空間，又如經典劇目《紫釵記之劍合釵圓》、《帝女花之香夭》於網上有逾百萬點擊，是否洞察到新媒體（網上平台）可以幫助粵劇去到更大眾化？輝哥承認新媒體已經在幫助粵劇，無形中將它發散出去，並相信大家會接受。嗚姐亦表示有好的科技定會運用，沒理由抗拒，並希望能藉新媒體將粵劇戲曲藝術滲入每個家庭才最重要。輝哥說：「我到學校講學，跟學生尤其小學生說，可以暫時不喜歡粵劇，但要記住粵劇是屬於你的，知道有粵劇這文化，因為當別人問到時，若說不知道這藝術會很醜，就如廣東人不知廣東有戲、日本人不識能劇、意大利人不知有歌劇，他們會覺得醜，不過，粵劇畢竟是一種古典藝術、有些深度，故不強求小朋友會很鍾意，讓他們慢慢認識，絕不能硬推。」嗚姐形容他們現在的工作是播種子，最主要希望年輕人不抗拒粵劇。

談到有志投身的年輕人，嗚姐覺得近年入行的人數增多，可能是家長讓子女選擇自己興趣，而且藝術在香港的地位提高，大家對它予以尊重，不像以前覺得做戲是不穩定的工作，加上現在多了很多訓練課程，學校亦有推廣。輝哥透露早在1996年教育署組織一個委員會，他也是成員之一，將粵劇納入教科書，書內可接觸粵劇、粵曲等名詞，學校亦有自己的興趣班，甚至有正式課堂，令家長覺得粵劇是獲得承認，不只是玩般簡單。他亦發現不一定是家長抗拒，可能是小朋友抗拒，自己喜歡睇粵劇卻不敢告訴其他人，擔心被笑老土；所以，需要用人去改變，使社會亦隨之慢慢改變。

（即時娛樂）