黃一山栽培新人甘願做配角 想多搵幾年錢退休 (21:50)

由香港與馬來西亞合拍的青春動作喜劇《我要做特務》，因疫情影響數度延期上映，現在落實於6月3日在港率先登場；監製兼出品人蘇耀經（庖丁）聯同男、女主角陸俊賢及黃寶瑤等演員將於本周六出動宣傳流動車，巡迴港九為電影造勢，身在內地的電影出品人之一黃一山（細龜）屆時會隔空幫手宣傳。

黃一山直言香港演員青黃不接，他很希望多栽培新人，所以不介意在片中做配角捧新人。對於陸俊賢及黃寶瑤這兩位新生代演員的表現，黃一山說：「兩位新人表現都OK，我沒有什麼提點他們，我只教他們一定要熟讀劇本，更要識靈活執生。教新人不能以自己模式教，因為教出來就變了另一個黃一山，該放手由新人演繹自己風格。」支持香港電影的他，無悔選擇當演員，「我近年主打內地市場，內地人口13億，做到今日起碼有1億人識我，如果做醫生或律師，就未必有這麼多人識細龜。人生有不同階段就做不同的事，如今我仍搏殺中，內地對演藝人來說是無限商機」。他自言理想是多掙幾年錢便退休，之後做義工回饋社會。

至於黃寶瑤曾是女子組合星座少女成員，被揀選成為女主角後，她隻身到吉隆坡會合攝製隊，義無反顧地去追夢。黃寶瑤表示：「收到監製通知《我要做特務》在6月3日正式上映，近日開始為電影做宣傳，更唱了主題曲《習慣孤單》，令到我開始覺得自己好似過山車又起又落的演藝事業再有點起色，好似給我動力，叫我不要放棄。」

（即時娛樂）