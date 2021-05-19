專訪｜日本之行改變人生觀 吳業坤自爆曾想轉行 (23:38)

現年31歲的吳業坤（坤哥）於2010年參加《超級巨聲2》，比賽後加入無綫有不少演出機會，至2015年簽約唱片公司，派台歌《原來她不夠愛我》和《陽光點的歌》受到樂迷喜愛，翌年於叱吒頒獎禮奪得新力軍金獎兼「我最喜愛的男歌手」，同年更踏上紅館舉行首個個人演唱會，風頭一時無兩。入行的10年間，坤哥經歷了不少高低起跌，直至去年11月，坤哥拍竣新劇《異搜店》後，趁「超齡」前決定到日本Working Holiday，結果放了差不多半年假，至少花了約10萬元。

在日本期間，坤哥花了18日成功挑戰「東海道53」，他透過音符記錄了自己的感受，創作出打氣歌《一路》。「歌詞裏一句『如累了，請你相信只要捱下去』，是我在行的時候隨口唱出來的，但當刻好像得到安慰似的，就如人生一樣，如果感到累了，休息一下便繼續行，雖然這句歌詞很簡單，但卻觸動到我，眼淚不停湧出來」。坤哥希望透過歌曲鼓勵大家要相信自己，縱使在人生旅途上遇到逆境，不要消沉太久，給自己打完氣便繼續前行。

坤哥稱此行最大得着，是成功清走自己的情緒垃圾，「我以為自己經歷了那麼多已經看化，但原來沉澱了的情緒都要清除，這18日我不斷和自己聊天，哭過一次，那次哭了整個小時，不開心的事情也隨着淚水釋放」。他說連人生觀也有改變，此趟回來真的充滿電，是正能量的化身，「當你試過一無所有都可以如此灑脫時，現在什麼都不會怕，所有包袱都放下了」。他又透露今次赴日認識了當地不少唱片公司人員，希望之後有機會到日本發展，宣揚廣東歌，亦有計劃在當地一些小場館開騷。

雖然坤哥自覺這10年已很圓滿，卻自爆去年曾有轉行念頭，因疫情下工作量突然大減，令他感到徬徨，開始擔心生計，「當時會想是否要開始做些副業，始終要養家，希望多些收入，西裝生意已經頂不住結束了，現在反而想當老師，教人唱歌、彈結他，若日後發生什麼事，都能確保生計」。

欲知專訪詳情，請留意明日（5月20日）明報娛樂版。

（即時娛樂）