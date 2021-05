沈卓盈(Jessie)今年元旦宣布與丈夫Calvin造人成功,並一索得男。Jessie今日在社交平台上載一家三口全家福,表示囝囝Jayden已出世﹗她說︰「Welcome to the world my Babe Jayden﹗想不到小小的寶寶,卻有大大的喊聲。爸爸剪臍帶好鎮定,媽媽成個過程就好緊張。和你見面的那一刻真的很感動呢﹗感恩整個生產過程一切順利﹗現在媽媽和寶寶都很好。感謝Dr Lee和細心護士姐姐們的照顧。真正的長途戰現在正式開始。6.2磅的寶寶,love you forever my little boy﹗」

