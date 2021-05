今天(5月20)是周汶錡(Kathy)的47歲生日。她與法藉老公Julien Lepeu的5歲大仔Jacques拿着迷你電結他,為媽媽彈奏生日歌,令Kathy冧爆﹗Kathy在社交平台上載Jacques彈結他時的片段,留言︰「❤️❤️❤️ Thank you my love !!!!」妹妹周勵淇(Niki)也分享Kathy吹生日蠟燭時的片段,表示︰「Happy birthday my dear sis 520 💕💕﹗」

(即時娛樂)