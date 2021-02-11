《ERROR自肥企画》被批意識不良 193反擊查小欣︰我哋節目冇被腰斬過 (13:57)

ViuTV《ERROR自肥企画》自播出以來受觀眾熱捧，惟同時被批評內容低俗。自稱「娛樂教母」的查小欣早前更在專欄點名批評節目低俗、不雅兼有意識不良之嫌，她更指ViuTV作為免費電視台應有社會責任，毋須低俗及走偏鋒路綫。屈穎妍亦撰文批評節目淫褻，「賣低俗，以核突娛樂大眾」。

ERROR成員193（郭嘉駿）日前在社交平台開直播宣傳首支個人單曲《睡到三點》。向來敢言的他人氣繼續高企，歌曲MV截至今日下午1時已有超過36萬次點擊率。對於節目被批評，193說︰「查小欣話我意識不良，我唔知，但一個人如果冇睇過節目就批評人意識不良，其實係佢個人不良。起碼我哋做嘅節目冇被腰斬過，佢做嘅節目係咪有腰斬過，點解會被人腰斬嘅？」

他又在直播中揚言︰「接受不到新事物的人，建議你不要看ViuTV，不要留意任何ViuTV的藝人，因為你可以有更好的選擇﹗」直播尾聲時，193感激廣告客戶支持︰「他們好搏，找一個說話那麼黐線的藝人有風險，我一不小心說錯話，或者會得罪廣告客戶的其他客。」193又表示不會接拍衛生巾、避孕藥及避孕套廣告，呼籲有關客戶不用找他。193同時代傳被TVB雪藏的吳業坤澄清，指對方有機會去東京奧運會採訪，吳業坤不能同時拍劇及去奧運。他又多謝公司、高層魯庭暉及經理人花姐（黃慧君），193說︰「如果不是這間公司，或者我去了隔籬台，第一日就會被雪藏！」

查小欣2012年主持無綫節目《爆足一周》因被網民與觀眾嫌悶，只播出了4集又被腰斬，成為無綫壽命最短節目之一。

（即時娛樂）