ERROR自肥企画︱阿Dee剪腋毛生火 火舌撲臉險被燒眼眉 (15:30)

昨晚新一集《ERROR自肥企画》播出阿Dee（何啟華）的自肥項目，他帶同模特兒Liz到荒島求生。自稱曾在日本、台灣及柬埔寨接受過求生訓練的他，搭建帳篷時因不會綁繩結而被Liz嫌棄。不過，阿Dee成功捉魚，更舉起手叫Liz幫他剪腋毛作為生火的火引。阿Dee成功生火後，為了令火種變大而向着火堆吹氣，結果因火勢突然變猛而幾乎被燒眼眉。阿Dee當場被嚇窒，幸未有受傷。

節目尾聲時，阿Dee分享感受，他說︰「原來我做電視（節目），不經不覺已3年。這幾年，我有很大的轉變，由一個沒人認識的人，不知道是屬於KOL還是網紅的人，到現在成為一個藝人，好像經歷了很多事，尤其跟你這個團隊。由《ERROR遊》第一輯開始，沒有《ERROR遊》的話，我想我現在的處境和世界觀應該很不同。能遇上你們，不知道是上輩子做過什麼，你們也不知道做過什麼來到這個電視台，我們成就了一個風格，一個獨一無二的風格。應該有很多藝人想擁有它，而我們做到了，我們擁有。希望我們會繼續有下一次合作，我會很不捨得你們，很想再一齊出埠做瘋狂事。」

（即時娛樂）