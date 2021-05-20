已故唐奕聰冥冥中安排 太極8月紅館開騷︰見一次多一次 (15:51)

【今日直擊】太極宣布將於8月7及8日假紅館舉行兩場《Rainbow After Rain演唱會》。鍵琴手唐奕聰（Gary）3月初逝世，五子今日會見傳媒時，表示鍵盤手位置將由Gary生前的音樂製作公司拍檔黃丹儀頂上。

雷有輝（Patrick）表示演唱會不設悼念環節，惟鄧建明（Joey）預告會將邀請一些跟Gary合作過的朋友上台分享故事。劉賢德（Hi-Fi德）表示這次的紅館檔期是他們意料之外，加上8月是Gary生忌，相信太極今次獲批出檔期是Gary在幫忙。他說︰「Gary也很想我們開到這個期，現在夢想成真，這個期真是『神期』﹗」Joey笑指Gary屆時可「放假」來睇騷。談到會否加場時，Patrick笑言︰「加長每晚唱的時間！其實都是想跟從小陪我們成長的粉絲聚一聚，見一次多一次。」五子慨嘆︰「現在搞騷真的很困難，要珍惜，幸福非必然，有沒有下次都未知，希望有。」

傳與鼓手朱翰博（Ricky）復合的戴夢夢今日以投資方代表身分現身，兩人在太極成員陪同下合照。Ricky未正面回答兩人是否復合，只說︰「大家已變了親人關係，互相照應。她之前搬屋，我幫她設計和搬東西，互相關心，有個真正朋友的確好極。大家認識多年，不會尷尬。」

（即時娛樂）