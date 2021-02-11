專訪︱193保持真我拒做偽人︰遇上不對事要發聲 (17:53)

ERROR成員193（郭嘉駿）因為一番揶揄無綫的言論而成為「人氣王」，社交網的粉絲人數更超越姜濤。身材高大的193常自稱是「ERROR的顏值擔當」，於英國班戈大學（Bangor University）修畢心理學學士課程的他，去年6月曾發文呻加入ERROR被認定屬騎呢分子，發展受局限，羨慕MIRROR能Chok住拍廣告。時隔一年，193直言如再選擇也會加入毋須背負那麼多包袱的ERROR。「ERROR可以全裸跟花姐浸溫泉，換轉姜濤就不可以了。ERROR拍廣告也沒那麼多限制，幾時會有偶像扮女人？我現在不會（羨慕MIRROR）了，現在也有時裝品牌找我拍廣告﹗當時我因為沒工作，跌入負面漩渦，一忙就沒時間再想這些，希望公司不會令我有抑鬱吧﹗」

重提揶揄無綫的一番言論，193坦言沒想過有那麼大的迴響︰「朋友說我將很多人不敢講的說了出來。數據上，我沒說錯，但事後自覺可以有禮貌點，希望以後說話前停1、2秒，想清楚再講。」193坦言有看過《#後生仔傾吓偈》，但發現真的不好看。「我不擔心言論影響日後發展，大家都是各為其主。我期待有合作，不一定要對立，有競爭才有進步，相信這個年代已不存在封殺。」入行快3年，193經常提醒自己不要當「偽人」。「雖然講真話一定容易得罪人，我都會直講，但言語上會稍作修飾。堅持自己很重要，我覺得在現今香港娛樂圈，很需要有個人性格的人。希望藉住我這件事感染到其他人能為自己喜歡或覺得不對的事發聲。」

欲知專訪詳情，請留意明天（5月21日）明報娛樂版。

（即時娛樂）