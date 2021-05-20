好聲好戲｜陳自瑤嗲聲嗲氣聲演《逐個捉》Do姐角色 獲讚眼前一亮 (17:39)

由阮兆祥和賴慰玲主持的《好聲好戲》去到第3回合，這個回合的參賽藝人包括陳自瑤（YoYo）﹑洪永城（Tony）﹑楊潮凱和藝訓班出身的女新人羅毓儀。專業評判團包括聲演「小丸子」的鄭麗麗﹑「花師奶」雷碧娜﹑「茶水博士」葉振聲及《幽遊白書》「黃泉」一角的魏惠文。

主席評判之一的汪明荃（阿姐）早前曾表示，留意到YoYo配音表現出色，提議公司開劇給對方擔正女主角。YoYo在昨晚一集初登場，便挑戰喜劇，她嗲聲嗲氣兼口齒不清，聲演《逐個捉》中鄭裕玲（Do姐）一角，令人眼前一亮，YoYo說：「因為我多年來很少演喜劇，所以我都想挑戰一些沒有演繹過的角色，我覺得可以突破自己﹑挑戰自己。」主席評判之一的韓馬利讚YoYo演繹得好好。

Tony則聲演羅嘉良於《難兄難弟》角色，喜感十足，Tony在Instagram搞笑留言：「你哋三個唔好擋住我，呢係獎係我嘅。@chenchiyiu（陳自瑤） @hoi1218（楊潮凱） 你兩個咁忙返屋企湊女啦，至於你呢個靚妹@yukyukyukee（羅毓儀）返屋企喇，你阿媽等緊你返去做功課。」

（即時娛樂）