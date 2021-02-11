上節目要求多兼發火走人 肥仔@ERROR成功搞喊李靖筠 (18:19)

ERROR隊長肥仔（梁業）日前現身許靖韻、李靖筠主理的網上音樂節目《AngeLadys今晩唱飲歌》，3人在節目中唱出多首經典傷女情歌。肥仔除了唱歌，原來另有任務在身，聯同KB進行整蠱任務，使出一招「肥仔冤枉李靖筠」，務求要令李靖筠喊。

拍攝前夕，肥仔已跟KB及「冤枉娛樂」主理人Sia計劃整蠱橋段。肥仔致電李靖筠提出大堆要求，一時要加人，一時又要加歌、增設現場樂隊等。拍攝當日，肥仔一行10幾人現身Band房，綵排時又讓同行的方方及假女友不停亂入，令李靖筠非常尷尬。最後由於現場沒有樂隊，肥仔對李靖筠發火，拋下一句「我同你好熟呀？」即拉隊走人。工作人員配合「劇情」，要李靖筠收拾殘局。李靖筠致電肥仔，肥仔折返並表示已叫經理人花姐到場，此時戴上假髮和眼鏡，以花姐形象示人的KB現身，令李靖筠呆立當場，隨即爆喊。

李靖筠事後表示為節目專登找方法致電邀請肥仔，結果被對方傷了心。她說︰「我真的完全被騙，好嬲呀﹗」許靖韻指肥仔那句「我同你好熟呀？」很傷人。肥仔笑言︰「話晒我是『Lady Killa』，而且今集主題是『傷女王』，這是我們期待的畫面啊﹗」

（即時娛樂）