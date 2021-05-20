梁競徽讚在內地生活感受到真正自由 女兒學閱兵步操 (21:29)

近年在內地發展的梁競徽，日前接受內地傳媒訪問。徽徽在訪問中表達愛國心，他憶起兩年前，曾受網民抨擊，他表示最艱難時候，工作邀約被取消，每天待在家也不敢出門，也不敢參加社交活動，感到徬徨無助，甚至想過轉行。不過徽徽表示自己是不會說假話的人，在愛國問題上絕不含糊，他會以平和心態表達個人觀點。

當被問到為什麼近年將工作重心轉到內地？他坦言起初從未想過離開香港，香港畢竟是生他養他的地方，是他最熟悉的家鄉，但後來發生的連串事情，令他感到疲憊，使他不得不選擇離開。

徽徽表示來到內地後，才發現內地的生活比他想像中更加舒心。他表示經歷了短暫過渡期後，已完全適應了內地生活。他說：「現在我出門基本不用隨身帶包，因為一部手機就能搞掂一切，去哪都可以掃碼。」在社交平台上，他也能隨心表達自己真實想法，而不用擔心受到抹黑與敵視，他還說：「我在這裏感受到了真正的自由。」

徽徽和老婆育有一對仔女，問到他如何看待香港目前的教育環境？徽徽認為香港的教育體制仍需時間改善，他指一些香港年輕人對國家觀念淡薄，甚至有人將金錢作為唯一追逐目標。他表示作為家長，應該自己去教育孩子，他在訪問中說：「有一次國慶節，我和小女兒在家中收看國慶閱兵儀式，我告訴她，每當響起國歌，你應該站起來表示尊敬。她記在心裏，還會學着做閱兵步操，看到她在電視機前努力模仿的樣子，我好開心。」徽徽又謂未來會考慮將女兒送到內地讀書。

（即時娛樂）