常被MIRROR隊友𢭃下巴搣面珠 Ian：佢哋覺得我好得意 (22:02)

陳卓賢常被隊友𢭃下巴搣面珠，他解釋隊友覺得他很得意。（Ig圖片/大會提供）

MIRROR成員陳卓賢（Ian）及江𤒹生（Anson Kong﹑AK）、陳凱詠（Jace Chan）、陳毅燊（ANSONBEAN）、張進翹（Manson）、趙祥誠（Ben）、李佳芯（Ali Lee）、Ian女友盧慧敏（Amy）和林愷鈴等，今天出席一間品牌期間限定咖啡店揭幕活動。

AK在早前MIRROR演唱會，主要負責夾Band和Rock的環節，當然還有騷肌，他表示希望如有機會在紅館開騷，可以表演跳舞，現時他和楊樂文（Lokman）正合錄一首新歌，估計下月推出；

Ian今次未能參與騷肌環節，是因為演唱會監製及導演，希望各團員表演環節平均些。平時喼弗注重飲食及運動，不過Ian認為飲食佔7至8成，起初拍劇知道有除衫鏡頭，想容易「乾身」，便戒掉碳水化合物，後來知道對變大隻效果不是最好，之後注重均衡飲食，會盡量攝取蛋白質。

談到隊友喜歡摸𢭃他的下巴及搣面珠，Ian也有問他們為什麼這樣做，他說：「原來佢哋覺得我好得意，我都幾開心嘅，因為大家都好惜我。」Ian女友Amy表示愛穿一件頭泳衣，因為少機會泄春光，她表示喜歡陽光健康的男生，不用太大隻，太大隻反而會令她害怕呢﹗

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（即時娛樂）