為演活露宿者角色 孖朱栢康齊減20磅 柯煒林靠食烚菜醫肚 (22:46)

朱栢康表示自拍該片後，多了體會和思考，認同每個人都應該受到尊重和關懷。（鍾一虹攝）

柯煒林﹑蔡思韵和朱栢康合作拍攝的電影《濁水漂流》上映在即。（鍾一虹攝）

蔡思韵、朱栢康（朱康）與柯煒林（Will）合作拍攝的電影《濁水漂流》上映在即，戲中蔡思韵演滿腔熱誠的社工，為弱勢社群爭取權利，因而接觸到演露宿者的朱康和Will，而朱康就會在街頭欺凌Will。

朱康和Will為演染有毒癮的露宿者，事前齊齊減20磅，無啖好食，朱康說：「我操肌拍完了兩部戲，只得一個多星期減磅，唯有日日跑山，肚餓就食蘋果充飢，但差點碌落山，驚到返回平地跑。」

Will有個多月靠食烚青菜醫肚，笑言拍攝排隊輪候食免費飯盒戲分，份外真實：「我攞起個飯盒喪食，感覺好釋放。」朱康插嘴說：「那場戲，我食完個盒飯，食埋別人道具飯。」

朱康表示曾擔心不夠瘦，外表欠說服力，於是走訪深水埗做實地考察，見到多位露宿者體形紮實，跟自己差距不大，還窺探到吸毒人士打針「上電」實况，助他拿捏角色；Will演繹相對沉鬱寡言，配合角色兼患失語症，他花了不少心思透過肢體表達。

蔡思韵指今次對白少，較多內心戲發揮，挑戰大：「我個崗位負責聆聽和關愛貧苦族群，有種無力感，會傷感流眼淚，本來仲有場一鏡到底的爆喊戲，但剪走了。（感到可惜？）我理解導演為節奏作出調配的。」

朱康坦言以前漠不關心露宿者，自拍該片多了體會和思考，認同每個人都應該受到尊重和關懷；Will批評執法部門趕盡殺絕露宿者，缺乏人情味：「有朋友做社工，聽過公園座位加設扶手、球場晚上11點關閘、寒天下深夜洗街，就是不想露宿者逗留，其實每個人遇困難都有因由，晚上的香港容納不到嗎？我看過一篇報道，露宿者每朝7點會起身，避免影響到一般市民。」

（即時娛樂）