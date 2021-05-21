好聲好戲︱陳自瑤講石岐話聲演鄧碧雲 汪明荃讚好神似 (14:01)

無綫《好聲好戲》昨晚播出洪永城、陳自瑤、羅毓儀幾位參賽藝人的自選聲演環節。洪永城率先出場，聲演《大時代》中鄭少秋（秋官）飾演的「丁蟹」，發現自己表錯情後情緒癲狂的一幕戲。雖然洪永城配音時表現激動，卻獲得7盞紅燈的「滿江紅」成績。主席評判汪明荃及陳永信均指他未能投入秋官的角色，韓馬利則指他的聲線跟秋官不夾。陳自瑤認為洪永城只是揀錯片，才會落得不合格成績。林夏薇及郭子豪兩位「旁聽生」齊齊拿出熒幕是綠色畫面的手機，說要給洪永城一點鼓勵。

曾被汪明荃點名稱讚的陳自瑤，挑戰1981年民初劇《流氓皇帝》中鄧碧雲飾演的媒人婆角色。陳自瑤聲演時不但捕捉到鄧碧雲的神髓、用聲及節奏，就連鄧碧雲在劇中的石岐話對白亦學到足，獲7位評判一致給予綠燈。汪明荃表示︰「我和媽打（鄧碧雲）好熟，拍過幾部戲。她說話時很清楚又好快，我覺得你加埋少少鄉音，真的很神似﹗」陳永信則說︰「3個好，好好好﹗又要講石岐話，有難道的﹗她做到碧姐的表情，入了戲，一般配音員都未必有這個水準。」「花師奶」雷碧娜盛讚陳自瑤的聲演無懈可擊，令他們自愧不如。

（即時娛樂）