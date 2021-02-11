ERROR自肥企画丨肥仔拍兩短劇 益埋隊友做主角 (15:14)

ViuTV節目《ERROR自肥企画》昨晚播出肥仔（梁業）的自肥項目，他以ERROR隊長身分的角度出發，拉埋3位隊友一齊「自肥」，演出兩齣由ERROR擔正的短劇《戰鬥格搜查官》及《ERROR流忍者》。

肥仔在《戰鬥格搜查官》找來模特兒蘇小小及Agent.L演出特務，Agent.L在劇中勇救蘇小小，並殺死ERROR 4子飾演的「甜甜肥西餅有限公司」高層及廚師。《ERROR流忍者》就被製作組形容為ViuTV首個古裝劇，肥仔和阿Dee（何啟華）分別飾演伊賀少主「吉良葉」及甲賀體術指導「何啟」，193（郭嘉駿）就化身劍客「金田一九杉」。

肥仔在節目尾聲表示入行至今成為歌手推出個人單曲，又拍過電影，已達到很多在演藝方面的目標，算是死而無憾。他說︰「有時拍節目不能只為自己，也要為ERROR團隊。我相信大家都想看一齣劇集是我們4人一起當主角，永遠都看到我們的大頭，我、Dee哥、193、保錡，永遠都是我們，所以我想拍一齣ERROR獨有的家庭小品給大家看，覺得很有趣，一定好看。我們ERROR做主角，正所謂ERROR出品，必屬佳品。」

（即時娛樂）