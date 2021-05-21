肥仔直擊幕後團隊重地 Agent.L遭「死亡行星」轟傷屙黑屎 (16:36)

《ERROR自肥企画》今晚播出最後一集，肥仔（梁業）與旁白君（文卓森）昨晚在節目結束後於社交網開Live，直擊「無制限OT編集団」最後衝刺，剪輯第15集的工作情况，高峰時有1.4萬網民同時收看直播，影片至今日下午4時21分已有20萬次點擊率。

直播時，「格仔導演」Mike（劉諾衡）率先播出最後一集的部分畫面。社交網粉絲人數直逼10萬的他獲大批朋友及粉絲送來暗瘡膏，曾參加《全民造星II》的助導Rain P（方震揚）亦收到減肥藥。 Agent.L （曹梓沖）在昨晚第14集短劇《戰鬥格搜查官》中英雄救美，因抱走飾演特務的模特兒蘇小小被指自肥。肥仔爆他主動要求加上這幕戲，嚇到本身有女友的Agent.L緊張地說︰「喂，會死人㗎，唔好講﹗」旁白君笑他回家後要跪玻璃。

節目中不時出現懲罰道具「死亡行星」，編劇阿暉（麥可暉）呼籲觀眾切記不要模仿，他強調這是非常危險的道具，叮囑觀眾勿嘗試。他透露有次進行測試時，Mike導忘記倒數就將「死亡行星」轟落Agent.L身上，Agent.L因而受傷。Agent.L說他之後內出血，有兩天的排便顏色都是黑色的，肚子亦很痛。阿暉補充︰「我們不肯定是否內出血。」

直播尾聲時，Mike導表示如果拍攝節目的預算沒受限，他最想整一隻高達那麼大的ViuTV吉祥物「生啤」（Sound Bear）及一個如科學館般大的「死亡行星」，將「死亡行星」綁在「生啤」身上，將「行星」射出製造爆炸效果。被問到下個節目計劃時，Mike導稱想拍個輕鬆節目，但一切等放完假後再計劃。肥仔提議到不同的餐廳試食，Mike導問︰「最好找你拍？即是《肥仔劣食旅行團》？」肥仔立即更正︰「劣食就唔好喇﹗」

（即時娛樂）