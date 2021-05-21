Edan貼強吻妹妹照片 遭「小如豬」甫樣衰照兼爆秘聞反擊 (16:26)

MIRROR成員呂爵安（Edan）和比他細7年的胞妹「小如豬」兄妹情深。昨天Edan趁5.20這個日子，在Instagram貼了和妹妹和母親合照，相中被稱為「妹控」的Edan突然「強吻」妹妹面珠，卻遭妹妹秒速嫌棄，最搞笑是Edan原來未問妹妹便上載該照片，他在hashtag寫道：「#大膽啊哥今次出呢張冇問佢 #希望唔會比佢鬧 #平時就係咁嫌棄我 #希望下個演唱會爵爸可以到場睇。P.S. 啱啱返到屋企原來佢瞓咗，留名睇佢聽（今）朝咩反應 #爵安一直在玩命」。

「小如豬」今日在Ig反擊哥哥，並以「搵個途徑出賣呂爵安」為題，歡迎followers問她問題，她先在Ig限時動態貼了哥哥的醜樣照及睡覺照。由於Edan曾被隊友江𤒹生指他沒有淚腺，有網民問「小如豬」Edan會因何事而哭？她寫道：「比人冤枉委屈。（佢真係無淚腺？）真係無。」同時「小如豬」又爆哥哥喜歡冲涼時「開演唱會」，有網民再問：「爵安係咪成日污糟邋遢？」「小如豬」則稱：「成日放屁唔講等你慢慢聞算唔算。」不過「小如豬」亦讚哥哥有窩心暖男一面，她表示哥哥會幫手洗碗。另外，「小如豬」表示MIRROR成員不計Edan，她最喜歡Jeremy（李駿傑）。

另外，Edan昨晚跟《考有Feel》主持阮小儀和黃奕晨慶祝5.20，Edan更賣口乖表示昨天要跟「正印」過，黃奕晨則自稱是2人的煙幕。

（即時娛樂）