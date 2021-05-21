微博星耀盛典｜古天樂連奪兩獎 籲大家繼續支持香港電影 (18:41)

由微博舉辦之《微博星耀盛典2020》頒獎禮，是社交網絡界年度盛事，旨在表揚活躍在微博上的名人明星、大V、網紅、企業和媒體等，並總結前一年度在微博上最具代表性的全球熱點大事件，希望通過活動聯結全球，見證世界的改變，讓微博成為全球事件傳播的第一現場。

受疫情影響，今年的《微博星耀盛典2020》頒獎禮昨晚在九展，以無現場觀眾方式實體舉行，並於官方微博、Facebook和YouTube直播。

屢在微博分享工作點滴的古天樂（古仔），縱使工作忙碌，但仍熱心公益低調行善，並推動及支持本地電影發展。古仔在頒獎禮上獲頒「星耀名人堂（港澳台）」，並蟬聯「星耀年度影響力演員」獎項。

古仔雖然未能現身頒獎禮，他拍片分享得獎感受：「謝謝大家過去一年對我的支持，雖然過去一年疫情，對大家有一定影響，但也無損大家對我支持，我覺得很開心，接下來時間，我會繼續努力做好工作，希望大家支持香港電影。」

林峯獲頒「星耀魅力藝人」獎，林峯與主持人張寶兒連線分享獲獎感受，林峯說：「作為一個演員，就是把作品每一個角色盡我們所能把他演繹好，這是角色的魅力，亦感謝所有接受我們的觀眾朋友們，希望能有更多好的作品帶給大家。」林峯這一年多來忙在內地不同城市拍電影和電視劇，繼完成一部古裝電影後，最近正在內地拍攝一部警匪片，應該很快可以回港，跟香港觀眾朋友見面。他還透露下半年將會推出新歌，很快再以歌手身份在舞台上跟大家見面。被問到最近和太太張馨月一起拍攝《妻子的浪漫旅行》的趣事，林峯表示：「其實我以往很少參加綜藝節目，尤其是真人騷，這次算是一個新嘗試，我跟太太都拍得很開心，也感謝節目組的安排。」

莫文蔚（Karen）的歌曲《呼吸有害》橫掃樂壇頒獎禮，在頒獎禮中，《呼》為Karen帶來「星耀年度金曲」榮譽，Karen興奮表示：「去年我推出了這首《呼吸有害》，得到很多人的喜愛，今年我也有新的廣東歌送給大家，還有很重要的任務，就是要開在香港的個人演唱會，所以希望大家要繼續關注我，Yeah！」

（即時娛樂）