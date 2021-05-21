生仔後改變夢想 林芊妤寧做瑜伽老師 閒時弄兒為樂 (19:17)

瑜伽導師林芊妤（Coffee）最近為「靚媽圍爐」做嘉賓，大談育兒經，除分享胎盤前置生仔經驗、如何幫囝囝「伯伯」戒人奶外，又解釋關掉囝囝Ig原因。

Coffee生了囝囝後，曾懷疑過人生，但很快已重建自信，並適當地安排湊仔及事業上的時間分配。之前有電影找她演出，她也推掉，她解釋：「好多人問我，係咪為個仔放棄事業，我都問過自己，曾經拍電影，係娛樂圈工作，係我日日發夢嘅夢想，但係生仔之後，我夢想變咗，我問清楚自己，其實我好鍾意做瑜伽老師，好想做自己品牌，剩返嘅時間，就要來湊仔、陪個仔成長。」

做媽咪之後，Coffee成熟不少，之前囝囝個人Ig爆紅，有不少fans，但她狠心把Ig關閉，她說：「為佢個account，每日我都要upload幾次，諗諗下佢雖然細，但佢好似冇晒私隱。佢會繼續喺我Ig出現，畢竟佢係我個仔，我同佢一齊share同一個人生。但係就唔會好密好多，佢咁細有Ig就唔係咁好，我唔想個仔太早展開社交媒體生活，唔想第日佢返學，佢同同學鬥多followers，以為自己好勁。咁細個已經係高峰，對佢唔係好處。如果佢第日大個啲要有自己Ig，要做YouTuber，我絕對唔會反對。」

Coffee生B時因為胎盤前置而經常出血，最後放棄順產改剖腹，她於節目中奉勸天下媽媽，千萬不要有「順產是Angel，開刀是Devil」觀念，凡事最緊要是BB安全，她說：「我當時覺得第一時間選擇保護BB安全來到世界，才是媽咪任務，所以媽咪唔好覺得自己開刀生產就係魔鬼囉！」

（即時娛樂）