聲夢傳奇｜正面交鋒 炎明熹與詹天文選唱同一首歌 (23:22)

無綫歌唱比賽節目《聲夢傳奇》上周完成第三輪比賽，藍隊落敗，導師李幸倪（Gin Lee）、衛蘭及江海迦（AGA）商議後，決定淘汰隊員孫漢霖（Steven）。

明晚進行第四輪比賽，會誕生十強學員。紅、藍兩隊以全新形式進行對戰，以經典金曲為主題，共三個回合，由25位專業評審進行評分。累積燈數較少的一隊，該隊導師要淘汰兩位學員。藍隊已連輸兩個回合，當中兩位學員孫漢霖（Steven）及林沚羿（Venus）已被淘汰，藍隊以五敵七，今集要反敗為勝，才能避免再有學員被淘汰。

第一回合，紅隊派出隊長何晉樂（Rock）、冼靖峰（Archie）、潘靜文（Sherman）、姚焯菲（Chantel）及張馳豪（Aska）出戰。舒文看完表演狠批紅隊：「成個表演好鬆散、無張力，我狠批你哋輸得好慘！」當中Aska在上一回合與Archie合唱《眼色》獲評審大讚，今次表現大失水準，舒文直指Aska唱歌走音。Aska的失準會否連累紅隊在第一個回合失分？

藍隊派出兩位完全不同風格的學員林君蓮（Kaitlyn）及林智樂（Felix）出戰，更選唱主理人李克勤的高難度歌曲參賽。克勤聽完二人第一次的綵排已經非常擔心，親自指導二人如何演繹。不過，Felix竟在正式比賽中出現意外，會否影響整體表現，令藍隊再輸一場？

藍隊鍾柔美（Yumi）及文凱婷（Aeren）在上一輪比賽慘敗，更被張佳添狠批「A貨嘅BLACKPINK」。二人在第二回合再度挑戰跳唱歌曲，紅隊則派出擅長跳舞的黃奕斌（Hugo）出戰。兩女鬥一男，哪一隊會贏得評審的喜愛？

第三回合，紅藍兩隊分別派出詹天文（Windy）、炎明熹（Gigi）對戰。二人實力一向被評審看高一線，今次竟巧合地選取同一首歌曲參賽，兩位好姊妹將會進行一場「單打獨鬥」，正面比試歌唱實力。紅隊導師王灝兒（JW）及藍隊導師Gin Lee分別用心指導兩位學員，二人欣賞完各學員演出後都不禁落淚，JW說：「我覺得佢哋已經做得好好，好畀心機！」身為隊長的Gigi能否幫藍隊爭取勝利，避免隊員被淘汰？

（即時娛樂）