ERROR自肥企画丨最終回探討拍攝目的 鼓勵觀眾堅持信念 (14:33)

ViuTV昨晚播出最後一集《ERROR自肥企画》，ERROR 4子走入公司會議室與幕後團隊聚餐。「格仔導演」Mike稱節目因嚴重超資，最後一周的「重量級自肥大獎」環節要取消，改為團隊聚餐。Mike導同時公布各集的超資情况，他為此接受「死亡行星」懲罰，由ERROR親自執行。Mike導被轟中下體，痛到跌落地。

節目第二部分首尾呼應，以《新世紀福音戰士》的結局風格解釋拍攝《ERROR自肥企画》的理由，希望能在充滿限制及痛楚的現實中讓大家可以不按牌理地歡笑，同時希望再次帶起睇電視節目熱潮。沈殷怡、陳欣妍、P1X3L再次現身，拋下「不要逃避你見到的事物，即使多麼無力，也要張開眼活着」、「要戰勝荒謬，首先要接受荒謬的必然性」、「文明總會勝利，是信念」、「相信一種價值，因為價值是由我們主觀定義，只要你相信，它永遠都存在」、「不要逃避」、「就算所有事都不順利，也要記住自己能貢獻的事，不要否定你當初相信的價值」等金句。

節目尾聲打出字幕鳴謝各合作單位，當中包括向幕後團隊成員的Fans Club，更得特別鳴謝「觀眾」。節目最後播出Mike導的片段，他表示︰「我們正在拍攝的其實是很奇怪的內容，我不肯定播出後，觀眾會有什麼反應，一係好爆，是很特別的存在，一係就好尷尬。我覺得我們在走這個方向...我覺得這個節目會是個對現今香港電視業帶來少少衝擊。我覺得至少有一點很捧的是，我們在走很特別的路線，這條路線是只有我們會去走。」

相關新聞︰《ERROR自肥企画》團隊講感受 阿Dee「待續」暗示開續集？

相關新聞︰網民要求開拍《ERROR流忍者》 搵Agent L.入ERROR做新成員

（即時娛樂）