《ERROR自肥企画》團隊講感受 阿Dee「待續」暗示開續集？ (16:03)

《ERROR自肥企画》昨晚播出最後一集,ERROR的肥仔(梁業)、保錡、阿Dee(何啟華)及部分幕後團隊成員均在社交網發表感受。

肥仔說︰「有呢班兄弟喺度有咩會堅持唔到?希望ERROR整團人會越嚟越好,有你哋支持一定做到。睇完今次《自肥》之後發現到自己好多不足,自問自己綜藝喜感不足,只有外表喜感,我會向兄弟們好好學習。有今生無來世﹗」阿Dee表示︰「『We』made it. 『I』made it. 『You』made it『V I U』made it. ERROR X 無制限ot編集団,《ERROR自肥企画》,有今生無來世。本·季·完,待續... 」

保錡之前被負面新聞纏身,最後決定自行「雪藏」進入反省期。隨住節目出街,幕後團隊透過不同的項目讓保錡進行訓練,最終「拯救」行動成功,令這個兄弟漸被觀眾接受,成功走出「雪櫃」。已重投工作的保錡留言︰「有你們才有我的存在,一起堅持下去。路不平坦,但只要齊心一定能衝破。謝謝每一位香港觀眾﹗」

「格仔導演」Mike完成工作,清空其公司內剪片的辦公室位置,他說︰「每一次同呢個坐咗兩、三個月嘅電腦位離別,都會有少少唔捨得。再一次多謝咁多位觀眾嘅支持,你哋睇完有嘢拎得走,我就好滿足﹗」他又表示︰「致『大家』:係『你哋』成就咗『我哋』。『大家』一齊繼續努力。」「Agent L.」曹梓冲說︰「『以有限,製無限』,『偉大的作品,不是靠力量而是靠堅持才完成的』,一起堅持努力吧﹗」「旁白君」文卓森感性表示︰「在完結的那個時候,我們都不知道該說些什麼,便一起相擁,然後好像有人哭了(定鼻敏感)。總之遇到這班,完成工作後會互相擁抱的台前幕後團隊。無憾了。但,未來的日子還多着呢。」

