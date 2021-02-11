《ERROR自肥企画》團隊講感受 阿Dee「待續」暗示開續集？ (16:03)

《ERROR自肥企画》昨晚播出最後一集，ERROR的肥仔（梁業）、保錡、阿Dee（何啟華）及部分幕後團隊成員均在社交網發表感受。

肥仔說︰「有呢班兄弟喺度有咩會堅持唔到？希望ERROR整團人會越嚟越好，有你哋支持一定做到。睇完今次《自肥》之後發現到自己好多不足，自問自己綜藝喜感不足，只有外表喜感，我會向兄弟們好好學習。有今生無來世﹗」阿Dee表示︰「『We』made it. 『I』made it. 『You』made it『V I U』made it. ERROR X 無制限ot編集団，《ERROR自肥企画》，有今生無來世。本·季·完，待續... 」

保錡之前被負面新聞纏身，最後決定自行「雪藏」進入反省期。隨住節目出街，幕後團隊透過不同的項目讓保錡進行訓練，最終「拯救」行動成功，令這個兄弟漸被觀眾接受，成功走出「雪櫃」。已重投工作的保錡留言︰「有你們才有我的存在，一起堅持下去。路不平坦，但只要齊心一定能衝破。謝謝每一位香港觀眾﹗」

「格仔導演」Mike完成工作，清空其公司內剪片的辦公室位置，他說︰「每一次同呢個坐咗兩、三個月嘅電腦位離別，都會有少少唔捨得。再一次多謝咁多位觀眾嘅支持，你哋睇完有嘢拎得走，我就好滿足﹗」他又表示︰「致『大家』：係『你哋』成就咗『我哋』。『大家』一齊繼續努力。」「Agent L.」曹梓冲說︰「『以有限，製無限』，『偉大的作品，不是靠力量而是靠堅持才完成的』，一起堅持努力吧﹗」「旁白君」文卓森感性表示︰「在完結的那個時候，我們都不知道該說些什麼，便一起相擁，然後好像有人哭了（定鼻敏感）。總之遇到這班，完成工作後會互相擁抱的台前幕後團隊。無憾了。但，未來的日子還多着呢。」

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（即時娛樂）